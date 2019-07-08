В России случился пожар на глубоководном аппарате ВМФ РФ, в результате которого погибли 14 моряков. Это был сверхсекретный поход сверхсекретной подводной лодки. Субмарина вышла в Баренцево море. Как потом скажет российский министр обороны: планово изучать морское дно. Эта фраза сразу стала мемом.

Пожар возник в отсеке с аккумуляторами. Произошло короткое замыкание в распределительном щите. Вентиляция разнесла дым по другим секциям, где находилась большая часть экипажа. Противогазы очевидно их спасти не могли.

Огонь потушили только после того, как задраили люки. После долгой паузы Кремль все же признал: на борту был ядерный реактор. В результате пожара погибли 14 членов экипажа. Путин приоткроет занавес: это были вовсе не обычные моряки, ведь среди них были 7 капитанов первого ранга и два героя России.

Присутствие на субмарине одновременно семи капитанов первого ранга – это нонсенс. Не очень похоже на научную экспедицию. Какую же на самом деле тайную миссию они выполняли?

Все моряки приписаны к секретной воинской части в Петергофе – пригороде Петербурга. Там готовят гидронавтов – подводных разведчиков на экстремальных глубинах.

Субмарина, которую так старательно скрывает Кремль, – также нестандартный проект. Это глубоководная атомная станция АС-12. 70 метров длиной, крепится в ракетной секции другой подводной лодки и имеет отдельный экипаж до 25 человек.

Среди военных аппарат имеет странное название Лошарик – из-за сходства с героем мультфильма – внутри лодки есть круглые титановые секции, выдерживающие давление на шестикилометровой глубине.

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Что же делала российская субмарина в Баренцевом море? Версий несколько. Первая – военная. В НАТО бьют тревогу: российский флот исследует места, где находятся их гидроакустические датчики движения для потенциальных диверсий. Она могла касаться информационных каналов. Еще четыре года назад эксперты Пентагона заявили, что российский подводный аппарат может заниматься шпионажем. И даже больше – способен подорвать кабели связи.

Еще более актуальным это стало, когда запад пригрозил санкциями: отсоединить Россию от международной системы платежей SWIFT. В ответ Кремль намекнул на возможный подрыв кабелей.

Но вполне возможно, что нынешний поход Лошарика – это война за Арктику. А точнее – за ее запасы нефти. 7 лет назад аппарат уже участвовал в подобной экспедиции. Он собирал почву, чтобы доказать, что хребты Ломоносова и Менделеева продолжают континентальный шельф России. А значит Москва имеет право на добычу полезных ископаемых.

Почему Кремль скрывает детали трагедии в Баренцевом море

Нынешняя авария субмарины – далеко не первая в российской истории. В 2008-м во время заводских испытаний произошел пожар на атомной лодке Нерпа. Погибли 20 человек. В 2000 году на учениях в Баренцевом море затонула атомная подводный крейсер Курск. Погибли 118 членов экипажа.

Тогда, как и сейчас, истинную причину катастрофы замалчивали. Оказалось, что трагедия произошла из-за взрыва учебной торпеды. Адвокат семей погибших рассказывает, что моряков Курска можно было бы спасти. После взрыва они держались еще несколько дней. Но к ним не пустили иностранных спасателей. Из-за секретности.

Российские субмарины выходят из строя чаще, это было в советское время. В тех же соединенных штатах аварии случаются в два раза реже. Не экономят только на людях, которые во время очередной аварии становятся просто пушечным мясом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Россия испытывает подлодки возле Крыма.