PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

МН17: Нидерланды начали передачу уголовного производства из Украины

9 марта 2020 начнется суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского Боинга.

МН17: Нидерланды начали передачу уголовного производства из Украины

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Нидерланды начали процедуру передачи из Украины уголовного производства по делу о сбивания самолета Boeing-777 рейса МН17 в июле 2014 года.

– Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбивания боинга МН-17. Сегодня соглашение уже действует – Нидерланды начали за ней процедуру передачи уголовного производства из Украины.

Еще более важной она будет на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020, – отметил он.

Читайте: Четверо подозреваемых и суд в 2020: новые данные о катастрофе MH17

Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью произошла катастрофа самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур.

Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не стреляли, но притянули Бук: суть обвинения подозреваемых в катастрофе МН17
Катастрофа МН17: Рада продлила соглашение с Нидерландами
РФ попыталась украсть файлы дела MH17: Нидерланды выслали четырех ГРУшников
Минобороны Украины и Британии объяснили, зачем РФ ложные данные о МН17
Лидеры ЕС согласовали миграционную политику и продлили санкции против РФ
Катастрофа МН17: Россию поймали на лжи о Буке
Катастрофа МН17: НАТО и ЕС призвали РФ взять на себя ответственность
РФ причастна к крушению МН17: заявление Нидерландов и Австралии
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка