9 марта 2020 начнется суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского Боинга.
Заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Нидерланды начали процедуру передачи из Украины уголовного производства по делу о сбивания самолета Boeing-777 рейса МН17 в июле 2014 года.
– Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбивания боинга МН-17. Сегодня соглашение уже действует – Нидерланды начали за ней процедуру передачи уголовного производства из Украины.
Еще более важной она будет на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020, – отметил он.
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Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью произошла катастрофа самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам – Куала-Лумпур.
Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.