Заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Нидерланды начали процедуру передачи из Украины уголовного производства по делу о сбивания самолета Boeing-777 рейса МН17 в июле 2014 года.

– Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбивания боинга МН-17. Сегодня соглашение уже действует – Нидерланды начали за ней процедуру передачи уголовного производства из Украины.

Еще более важной она будет на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020, – отметил он.