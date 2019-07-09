Грузинский телеканал Рустави 2 не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который обматерил президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.

Журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, не будут увольнять с грузинского телеканала Рустави 2. Соответствующее решение приняло руководство телеканала.

По словам генерального директора Рустави 2 Ника Гварамии, у журналиста была хорошая цель, но для ее исполнения он выбрал неприемлемую форму.

– Что бы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции, – сказал Гварамия.

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Он добавил, что решением возникшей ситуации имеет право заниматься только руководство телеканала.

От работы Габунию отстранила комиссия Рустави 2 по этике и ее решение не подлежит обжалованию.

Напомним, вечером 7 июля журналист Георгий Габуния в прямом эфире телеканала Рустави 2 около минуты материл президента РФ Владимира Путина.