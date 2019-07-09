PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Грузинского журналиста Габунию не будут увольнять с телеканала за мат в адрес Путина

Грузинский телеканал Рустави 2 не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который обматерил президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.

Грузинского журналиста Габунию не будут увольнять с телеканала за мат в адрес Путина

Журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, не будут увольнять с грузинского телеканала Рустави 2. Соответствующее решение приняло руководство телеканала.

По словам генерального директора Рустави 2 Ника Гварамии, у журналиста была хорошая цель, но для ее исполнения он выбрал неприемлемую форму.

– Что бы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции, – сказал Гварамия.

Читайте: Грузинского журналиста Габунию отстранили от работы после оскорбления Путина

Он добавил, что решением возникшей ситуации имеет право заниматься только руководство телеканала.

От работы Габунию отстранила комиссия Рустави 2 по этике и ее решение не подлежит обжалованию.

Напомним, вечером 7 июля журналист Георгий Габуния в прямом эфире телеканала Рустави 2 около минуты материл президента РФ Владимира Путина.

Источник: Громадське

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Грузинского журналиста Габунию отстранили от работы после оскорбления Путина
Нет места такому уроду, как ты: ведущий грузинского ТВ обматерил Путина
Штурм парламента в Грузии квалифицировали как попытку госпереворота
Отдых в Грузии: топ-3 курорта, цены на жилье и как добраться
УЕФА не будет разводить клубы из Грузии и России при жеребьевке еврокубков
Протесты в Грузии: митингующие собираются к резиденции Иванишвили
Курс грузинского лари к доллару установил антирекорд
Грузия избрала нового спикера парламента
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка