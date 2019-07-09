В мире впервые за 10 лет наблюдается сокращение количества долларовых миллионеров.

В 2018 году состояние 18 млн человек составляло более $1 млн, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году.

Сокращение количества миллионеров наблюдается впервые со времен кризиса 2008 года.

Кроме того, их совокупное состояние сократились на 3% – до $68,1 трлн.

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Лидерами по количеству долларовых миллионеров остаются США, Германия, Япония и Китай.

В указанных странах проживает более 60% миллионеров в мире.

К слову, у 26 миллиардеров такие же состояние, как и у 3,8 млрд самых бедных людей на Земле.