В мире впервые за 10 лет наблюдается сокращение количества долларовых миллионеров.
В 2018 году состояние 18 млн человек составляло более $1 млн, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году.
Сокращение количества миллионеров наблюдается впервые со времен кризиса 2008 года.
Кроме того, их совокупное состояние сократились на 3% – до $68,1 трлн.
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Лидерами по количеству долларовых миллионеров остаются США, Германия, Япония и Китай.
В указанных странах проживает более 60% миллионеров в мире.
К слову, у 26 миллиардеров такие же состояние, как и у 3,8 млрд самых бедных людей на Земле.
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