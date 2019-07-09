Главой Представительства Европейского Союза в Украине стал эстонский дипломат Матти Маазикаса.

Эстонский дипломат Матти Маазикаса официально стал главой Представительства ЕС в Украине.

Сейчас он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии. Маазикас будет официально назначен после получения согласия Украины.

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В рамках плановой ротации Маазикас заменит французского дипломата Хюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году.

Напомним, Дональд Туск возглавлял Европейский совет с 1 декабря 2014 года. В марте 2017 года польского политика переизбран на эту должность, но теперь премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заменит Туска на посту президента Евросовета.