Около 70 пассажиров кричали и пели во время авиарейса Ryanair Манчестер (Англия) – Задар (Хорватия).

Очевидец смог снять “авиарейс из ада”, во время которого около 70 пассажиров кричали, пели и игнорировали замечания экипажа самолета.

Одна из пассажирок заявила, что большинство из них были пьяны и совершенно неконтролируемы. Из-за их действий вылет самолета задержали.

После вылета пассажиры, которые направлялись на фестиваль, не успокоились. Такое поведение привело к тому, что экипаж самолета был вынужден вызвать полицейских, которые встретили их в аэропорту.

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Некоторые люди даже блевали во время перелета, что создавало еще больший дискомфорт.

Этот рейс описывали как “ночной клуб в нескольких километрах над землей”.

После приземления полиция арестовала трех пассажиров самолета.

К слову, в штате Техас (США) двухмоторный самолет врезался в ангар во время вылета.

Видео: Metro