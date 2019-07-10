Около 70 пассажиров кричали и пели во время авиарейса Ryanair Манчестер (Англия) – Задар (Хорватия).
Очевидец смог снять “авиарейс из ада”, во время которого около 70 пассажиров кричали, пели и игнорировали замечания экипажа самолета.
Одна из пассажирок заявила, что большинство из них были пьяны и совершенно неконтролируемы. Из-за их действий вылет самолета задержали.
После вылета пассажиры, которые направлялись на фестиваль, не успокоились. Такое поведение привело к тому, что экипаж самолета был вынужден вызвать полицейских, которые встретили их в аэропорту.
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Некоторые люди даже блевали во время перелета, что создавало еще больший дискомфорт.
Этот рейс описывали как “ночной клуб в нескольких километрах над землей”.
После приземления полиция арестовала трех пассажиров самолета.
К слову, в штате Техас (США) двухмоторный самолет врезался в ангар во время вылета.
Видео: Metro