Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле есть значительное военное присутствие России.

Адмирал Крейг Фоллер заявил о сотнях российских военнослужащих, находящихся в Венесуэле и поддерживающих режим Мадуро.

Выступая на слушаниях по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Фоллер отметил, что российские военные поддерживают работу техники из РФ.

Американский адмирал также утверждает, что Россия не осуществила вывод своих частей из Венесуэлы, о чем сообщали ранее.

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К слову, временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо пообещалпродолжить уличные протесты в стране.