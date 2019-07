Адмирал Крейг Фоллер заявил о сотнях российских военнослужащих, находящихся в Венесуэле и поддерживающих режим Мадуро.

Выступая на слушаниях по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Фоллер отметил, что российские военные поддерживают работу техники из РФ.

Американский адмирал также утверждает, что Россия не осуществила вывод своих частей из Венесуэлы, о чем сообщали ранее.

#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller #SASC testimony: In #Venezuela, “#Russia is, in their own words, ‘protecting their loyal friend’ by propping up the corrupt, illegitimate Maduro regime with loans, technical & military support.” #EnduringPromise pic.twitter.com/Gyc6Az7x2Z

— U.S. Southern Command (@Southcom) 9 июля 2019 г.