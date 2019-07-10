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Факты / Мир

В России 80-летнюю бабушку подозревают в серийных убийствах

В Хабаровском крае 80-летняя бабушка подозревается в совершении ряда серийных убийств.

В России 80-летнюю бабушку подозревают в серийных убийствах

80-летняя бабушка София Жукова подозревается в серийных убийствах. 30 января в поселке Березовка были найдены части тела 52-летнего мужчины, который снимал комнату у Жуковой. В

квартире пенсионерки при обыске криминалисты обнаружили следы крови потерпевшего. Женщина была арестована.

В ходе следствия Жукова призналась ещё в двух убийствах. 14 декабря 2005 года, с ее слов, она убила восьмилетнюю соседку, которая  мешала ей играми и беготней. 14 лет назад это убийство раскрыть не смогли.

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Также женщина призналась в убийстве своей подруги в апреле 2013 года. Та продала свою квартиру, и Жукова предложила ей пожить у себя. После этого женщину никто не видел. О мотивах преступления неизвестно.

Напомним, родители и учителя красноярских выпускников подарили им торт с надгробиями. Каждый кусочек уникален тем, что на нем есть фотография выпускника над надгробием.

Источник: СУ РФ

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