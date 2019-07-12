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Google признал, что прослушивает команды пользователей

Специалисты Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.

Google признал, что прослушивает команды пользователей

Менеджер по продукту Дэвид Монсис рассказал, что Google прослушивают голосовые команды.

– Google отдает небольшую часть — 0,2% — записанных команд на расшифровку экспертам-лингвистам. Корпорация делает это для того, чтобы лучше понимать разные языки и совершенствовать технологию распознавания речи, – заявил Монсис.

Он добавил, что передаваемые записи не связаны с аккаунтами пользователей, а экспертам запрещено расшифровывать фоновые разговоры.

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Также Монсис признал, что иногда голосовой помощник может записывать речь пользователя по ошибке, принимая другие фразы за команду активации Ok, Google.

– В компании работают над мерами защиты от таких случаев, – заявил представитель Google.

Напомним, компания Amazon возглавила сотню самых дорогих брендов в мире, обойдя 12-летнего лидера – Google.

Источник: Google

Фото: Pexels

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