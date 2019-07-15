Ноябрь 1989 года. В восточном Берлине неслыханные протесты. Всесильная партия уже ничего не может сделать – берлинцы ломают стену, которая простояла 30 лет.

В Германии есть архив бывшего министерства госбезопасности ГДР, немецкой – Штатзихерхайт, или – Штази. Там есть тайные досье на граждан. Их было множество, и, к счастью, уничтожили далеко не все.

Для Фактів тижня в архиве Штази подготовили особый документ, который чудом уцелел. Пакет пришел из Дрездена. В нем – удостоверение майора КГБ Владимира Путина. То, что Путин служил в КГБ в Германии – он и сам не скрывает. Но, странно, откуда у него удостоверение Штази? Не был ли он двойным агентом?

В 1978-м году руководитель КГБ Юрий Андропов и шеф Штази Эрих Мильке подписали соглашение. С тех пор спецслужбы обменивались информацией, проводили совместные операции и вербовали граждан ГДР. В соответствии с соглашением, агенты КГБ, которые работали в ГДР, могли сотрудничать с Штази и конечно, беспрепятственно проходить в офис спецслужбы.

Именно для этого Путину и сделали пропуск. Однако, известно, что и такие аусвайсы делали далеко не каждому чекисту. Какие задания он выполнял?

Пока документов, где речь идет именно о Путине и работе в КГБ в Германии, лишь несколько. Он вероятно получал информацию от Штази о том, что происходило на западе от их информаторов. Еще его интересовали данные о военной инфраструктуры ФРГ, а также новые технологии западной промышленности.

А еще Путин с помощью Штази наблюдал за политиками ФРГ и выстраивал шпионские сети. Возможно, он до сих пор их использует? Например, как к руководству Газпрома попал бывший канцлер Шредер?

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Госбезопасность ГДР имела самую большую базу данных, фактически на всех. С 50-х годов Штази тщательно собирала досье на каждого восточного немца – в первую очередь, читая его переписку. Вполне вероятно, что такое досье было и на нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая была активисткой Союза свободной немецкой молодежи, аналога советского комсомола.

В Немецкой демократической республике Штази называли красным гестапо. Методы работы были соответствующие. Вся восточная Германия была под колпаком. Каждый следил за каждым. И Штази видела всех. А те, кто попадал в группу риска, оказывались в специзоляторе. Во времена ГДР это здание обходили десятой дорогой. Вокруг была промышленная зона – это только теперь застроили имениями. А сама тюрьма сейчас как музей.

Чем занимался молодой Путин в ГДР

За всем этим стоял Эрих Мильке. Министр госбезопасности, генерал армии Штази. Второй человек в ГДР. Откровенный просоветский коммунист, его идеалом был Сталин. В ноябре 1989-го, после падения стены, Мильке будет оправдываться, мол, что любит людей. От него быстро открестятся однопартийцы. Затем – арест. В конце 1989 молодой майор Владимир Путин еще будет в ГДР – об этом говорит последняя отметка в его удостоверении.

Вместе с КГБ Штази явно не брезговала и политическими убийствами, шпионскими играми, прежде всего в западной Германии, а также организацией терактов для дестабилизации ситуации. У всесильной спецслужбы было более 160 тыс. сексотов и сотни агентов в разных странах. Среди них даже помощники немецких канцлеров и любовница Джона Кеннеди незадолго до его убийства.

До сих пор возникают скандалы с разоблачением бывших тайных агентов Штази. От чиновников до лидеров политических партий, таких, например, как правящая ХДС или правая, пропутинская Альтернатива для Германии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что экс-агент КГБ рассказал об угрозах перед нападением на Скрипаля.