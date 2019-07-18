По возвращении в Парламентскую ассамблею Совета Европы Россия начала репрессии и издевательства над демократией.

В Страсбурге прошло пленарного заседания Европарламента, на котором состоялись слушания по ситуации в России вокруг содержания политических заключенных – незаконно заключенных граждан Украины.

Представитель Европейского Свободного Альянса литовский депутат Бронис Ропе сказал, что Европарламент надеялся, что по возвращению России в ПАСЕ она начнет уважать права человека и освободит украинских политических заключенных.

Читайте: В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию, осуждающую возврат РФ в ПАСЕ

– Россия, после этого, ответила репрессиями. Выборы в Московской думы на прошлой неделе были тяжелым ударом по демократическим стандартам. Людей, которые вышли на протесты грубо задержали, – сказал депутат Европарламента.

Бронис Ропе считает, что Евросоюз должен продолжить все существующие санкции против официальных лиц России, нарушающих права человека и преследуют активистов.

Напомним, государства, которые проголосовали против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, намерены подготовить совместную резолюцию относительно соответствующего решения Ассамблеи.