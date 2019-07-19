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Факты / Мир

80-я годовщина начала Второй мировой войны: в Польше не хотят видеть Путина

В Польше считают, что президенту РФ Владимиру Путину не стоит участвовать в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Володимир Путін

Заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин заявил, что присутствие президента РФ Владимира Путина на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве неуместно.

Он добавил, что Путин является главой государства, которое сегодня осуществляет агрессию против своих соседей.

– Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши при участии лидера, который сегодня действует по отношению к своим соседям такими же методами, – сказал Сасин.

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1 сентября в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны соберутся лидеры многих государств, среди которых президент Украины Владимир Зеленский.

Также туда должен приехать президент США Дональд Трамп, однако эту информацию еще официально не подтвердили.

Таким образом в Варшаве может состояться встреча Зеленского и Трампа.

К слову, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что президент Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп могут встретиться в августе-сентябре.

Источник: Polskie Radio

Фото: Dreamstime

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