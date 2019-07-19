В США арестовали украинского программиста Microsoft по обвинению в мошенничестве на $10 млн, за которые он купил автомобиль Tesla и дом стоимостью $1,6 млн в штате Вашингтон.

Власти Соединенных Штатов арестовали 25-летнего программиста из Украины Владимира Квашука по обвинению в организации крупной мошеннической схемы с попытками похитить у компании Microsoft $10 млн.

– Бывший инженер-программист Microsoft арестован по обвинению в мошенничестве, по схеме он пытался украсть $10 млн в цифровой валюте у своего бывшего работодателя, – заявили американские прокуроры.

Он сначала работал в Microsoft в качестве подрядчика после чего его приняли на работу в штат, где он работал до июня 2018 года.

Квашук был членом команды универсального магазина Microsoft, которой поручено заниматься операциями электронной коммерции компании.Тестировщики могут делать бесплатные покупки, пользуясь подарочными картами Microsoft, поэтому для того, чтобы предотвратить мошенничество, компания заблокировала возможность доставки физических товаров, заказанных по этим карточкам.

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Но тестировщики начали делать покупки цифровой валюты, где не было введено никаких мер для предотвращения его доставки.

Квашук сам купил некоторые товары Microsoft, а также продал большую часть цифровой валюты на $10 млн третьим сторонам со скидкой до ее номинальной стоимости.

Из-за резкого роста использования цифровой валюты, компания Microsoft организовала внутреннее расследование, в ходе которого обнаружили схему Квашука.

Если его признают виновным в мошенничестве, то бывший инженера-программиста Microsoft могут приговорить к 20 годам заключения и штрафу в размере $250 тыс.

Напомним, иммиграционная и таможенная службы США отправляют в приграничные города специальные группы, которые займутся проверкой ДНК семей мигрантов.

Источник: The Register