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Google выплатит $11 млн по иску о возрастной дискриминации

Корпорация Google согласилась выплатить $11 млн в рамках иска о дискриминации по отношению к претендентам на те или иные должности в возрасте.

Google выплатит $11 млн по иску о возрастной дискриминации

На компанию Google подали коллективный иск с обвинением, что людей в возрасте старше 40 лет, не принимают на работу в компанию из-за возраста.

Каждый из 227 истцов получит по $35 тыс. Юристы, представляющие их интересы, получат $2,75 млн.

Иск против компании подала женщина, которая за последние семь лет пыталась устроиться в Google четыре раза, но ей отказывали вопреки квалификации претендентки.

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В компании утверждают, что не отвергали ее кандидатуру сознательно, но согласились удовлетворить требования истцов в возрасте 40 лет и старше.

Суд также предписал компании Alphabet Inc. проводить среди сотрудников и руководителей тренинги, посвященные вопросу возрастных запретов.

Напомним, компания Amazon возглавила сотню самых дорогих брендов в мире, обойдя 12-летнего лидера – Google.

Источник: Bloomberg

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