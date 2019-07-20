Корпорация Google согласилась выплатить $11 млн в рамках иска о дискриминации по отношению к претендентам на те или иные должности в возрасте.

На компанию Google подали коллективный иск с обвинением, что людей в возрасте старше 40 лет, не принимают на работу в компанию из-за возраста.

Каждый из 227 истцов получит по $35 тыс. Юристы, представляющие их интересы, получат $2,75 млн.

Иск против компании подала женщина, которая за последние семь лет пыталась устроиться в Google четыре раза, но ей отказывали вопреки квалификации претендентки.

Читайте: Google признал, что прослушивает команды пользователей

В компании утверждают, что не отвергали ее кандидатуру сознательно, но согласились удовлетворить требования истцов в возрасте 40 лет и старше.

Суд также предписал компании Alphabet Inc. проводить среди сотрудников и руководителей тренинги, посвященные вопросу возрастных запретов.

Напомним, компания Amazon возглавила сотню самых дорогих брендов в мире, обойдя 12-летнего лидера – Google.