В Москве прошел митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
В Москве на проспекте Сахарова в субботу прошел согласованный митинг За допуск на выборы, организованный Либертарианской партией.
Акция заявлена как протест против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Митинг начался в 14.00 и продолжался около двух часов.
По подсчетам Белого счетчика, на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.
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Возле входа на акцию задержали нескольких человек.
Смотрите в видео: В Москве прошел митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах
Напомним, в Москве задержали 46 крымских татар за пикет против репрессий в оккупированном Крыму.
Источник: Новая газета
Фото: Медуза