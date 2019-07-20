В Москве прошел митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

В Москве на проспекте Сахарова в субботу прошел согласованный митинг За допуск на выборы, организованный Либертарианской партией.

Акция заявлена как протест против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Митинг начался в 14.00 и продолжался около двух часов.

По подсчетам Белого счетчика, на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.

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Возле входа на акцию задержали нескольких человек.

Смотрите в видео: В Москве прошел митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах

Напомним, в Москве задержали 46 крымских татар за пикет против репрессий в оккупированном Крыму.

Источник: Новая газета

Фото: Медуза