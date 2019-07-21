Дональд Трамп предложил внести залог за арестованного в Стокгольме рэпера A$AP Rocky.

Президент США Дональд Трамп просил премьер-министра Швеции Стефана Левена добиться освобождения рэпера A$AP Rocky.

Трамп предложил внести за него залог, но в Швеции такой меры пресечения не существует.

Левен в разговоре с президентом США подчеркнул, что шведская судебная система, ее прокуроры и суды полностью независимы.

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Он добавил, что в Швеции все равны перед законом и правительство не имеет права и не будет вмешиваться в судопроизводство.

Напомним, в ночь на 3 июля полиция Стокгольма задержала A$AP Rocky. Его обвинили в избиении двух парней. Рэпер утверждает, что невиновен и стал жертвой преследователей.

Менеджеры отменили все выступления артиста до конца июля, в том числе и на фестивале Atlas Weekend 2019.