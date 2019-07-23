PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Нарушил международные договора: Южная Корея открыла предупредительный огонь по самолету РФ

Военный самолет РФ находился в воздушном пространстве Южной Кореи, из-за чего ее истребители были вынуждены открыть предупредительный огонь.

Російський бомбардувальник

Военный самолет РФ нарушил международные договора и ворвался в воздушное пространство Южной Кореи, из-за чего истребители страны открыли предупредительный огонь.

Российский бомбардировщик дважды находился в воздушном пространстве Южной Корее около трех минут.

Из-за этого страна направила на перехват истребители.

Читайте: В США самолет совершил аварийную посадку в Атлантическом океане

20 июня два военных самолета РФ также нарушили зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи и пробыли там около 30 минут.

К слову, венгерские и британские истребители перехватили самолеты РФ в небе над Балтикой.

Источник: Yonhap

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом
Россия ответила репрессиями: евродепутат о возвращении РФ в ПАСЕ
Россия может отпустить осенью пленных моряков – Новиков
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Россия не имеет права указывать, на каком языке нам говорить – Ельченко ответил РФ в ООН
Что-то пошло не так. Трактор сделал кувырок, пытаясь “спасти” Ниву
Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за закона о языке
В Париже прошла первая встреча советников в нормандском формате: что известно
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка