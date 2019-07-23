Военный самолет РФ находился в воздушном пространстве Южной Кореи, из-за чего ее истребители были вынуждены открыть предупредительный огонь.

Военный самолет РФ нарушил международные договора и ворвался в воздушное пространство Южной Кореи, из-за чего истребители страны открыли предупредительный огонь.

Российский бомбардировщик дважды находился в воздушном пространстве Южной Корее около трех минут.

Из-за этого страна направила на перехват истребители.

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20 июня два военных самолета РФ также нарушили зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи и пробыли там около 30 минут.

К слову, венгерские и британские истребители перехватили самолеты РФ в небе над Балтикой.

Источник: Yonhap