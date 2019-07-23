Авария на атомной подлодке Лошарик произошла из-за взрыва аккумулятора, который попал под программу импортозамещения.

Пожар на атомной подводной лодке Лошарик могла произойти из-за того, что аккумулятор не выдержал нагрузки и взорвался.

Ранее подлодки комплектовали серебряно-цинковыми аккумуляторами, однако они производились в Украине, потому в последние годы они попали под программу импортозамещения.

– Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Чтобы выяснить причину воспламенения и взрыва батареи, проводятся десятки экспертиз, – говорится в сообщении.

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Эксперты считают, что даже небольшой дефект кабелей мог привести к разогреву и оплавлению изоляции.

Расследование рассматривает три версии катастрофы – ошибка экипажа, отказ техники, злонамеренное воздействие.

К слову, в городе Брухзаль (Германия) небольшой самолет упал на магазин бытовой техники.