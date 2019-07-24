Марк Эспер принес присягу в должности министра обороны Соединенных Штатов Америки.

Сенат США утвердил Марка Эспера на посту министра обороны Соединенных Штатов Америки.

За назначение проголосовали 90 сенаторов, 8 были против.

55-летний Эспер большую часть карьеры работал в оборонных структурах и в правительстве, служил министром армии США с конца 2017 года – это гражданская должность в Минобороны страны.

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Перед тем занимал ряд высоких должностей, в частности в Пентагоне, а также более десяти лет служил в армии и участвовал в войне в Персидском заливе.

Церемония приведения к присяге при участии президента Дональда Трампа проходила в Белом доме.

Напомним, Пентагон выделит $250 млн для усиления национальной безопасности и обороны Украины.

Фото: White house