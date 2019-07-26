Медиарегулятор Великобритании Ofcom оштрафовал российский телеканал Russia Today за сюжеты об отравлении Скрипалей.

Медиарегулятор Великобритании Ofcom оштрафовал российского вещателя Russia Today на 200 тыс. фунтов стерлингов (примерно 6,3 млн грн).

Расследование регулятора показало, что российский телеканал не смог сохранить беспристрастность в семи сюжетах.

Они выходили на протяжении марта-апреля 2018 года и рассказывали об отравлении Скрипалей в Солсбери и конфликте в Сирии.

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В России могут наказать за материалы с “идеологическими установками международных террористических организаций” британского вещателя BBC World News, если Ofcom накажет Russia Today.

К слову, грузинский телеканал Рустави 2 решил не увольнять журналиста Георгия Габунию, который нецензурно выражался в адрес президента РФ Владимира Путина.

Источник: Ofcom