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Факты / Мир / Россия

Задержанные российские моряки в Измаиле вернулись в Москву

Члены экипажа российского танкера Neyma, который задержали в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово.

Задержанные российские моряки в Измаиле вернулись в Москву

Самолет с членами экипажа российского танкера Neyma, задержанного в Измаиле, приземлились в московском аэропорту Домодедово.

Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma Илья Дробязко, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учетом украинского законодательства.

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– Все было мирно, разрешали связываться с родными, – добавил оно.

Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ вели себя нормально, претензий к экипажу у них не было.

Он добавил, что с ними говорили на российском языке.

Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

Позже в посольстве РФ в Киеве заявили, что моряки возвращаются домой, а судно остается в Измаиле.

Источник: Интерфакс

Фото: СБУ

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