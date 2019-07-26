Где в мире еще есть смертная казнь, за что ее применяют, какие виды наказания бывают и возможно ли ввести высшую меру в Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Несмотря на широкое возмущение этим методом наказания, смертная казнь все еще действует во многих странах мира.

На выходных правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о применении смертной казни в мире в 2018 году.

Собранная статистика подтверждает, что в нескольких странах все еще продолжают выносить и приводить в исполнение смертные приговоры.

Исследование также показывает, что количество зафиксированных казней уменьшилось более чем на 30%, если сравнивать с 2017 годом.

К тому же, это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Факты ICTV собрали подробную информацию о смертной казни в мире. В материале можно прочесть, где еще есть это наказание, какие бывают виды смертной казни и может ли быть высшая мера введена в Украине.

Где есть смертная казнь

В мире более двух третей стран отменили смертную казнь законодательно или на практике.

Последнее означает, что государства не отменяли на законодательном уровне высшую меру, однако не использовали ее на практике уже более 10 лет.

Так, по состоянию на 31 декабря 2018 года, существует следующая статистика:

Страны, где смертная казнь отменена полностью: 106

Страны, где смертная казнь отменена лишь за общеуголовные преступления: 8

Страны, где смертная казнь не применяется на практике: 28

Страны, где смертная казнь сохраняется: 56

Страны, где сохраняется высшая мера: Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Ботсвана, Вьетнам, Гайана, Гамбия, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Китай, Коморские Острова, Куба, Кувейт, Лесото, Ливан, Ливия, Малайзия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, СентЛюсия, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка, Япония.

Интересный факт:

В Иране, Саудовской Аравии и Мавритании гомосексуализм карается смертной казнью.

Обычно больше всего казней проводится в Иране, Ираке, Пакистане и Сомали.

Однако в 2018 возобновилось или выросло число казней в Беларуси, Сингапуре, США, Таиланде, Южном Судане, Японии и Вьетнаме.

К слову, Amnesty International выступает против смертной казни во всех случаях без исключения, независимо от характера или обстоятельств преступления.

Организация отмечает, что Буркина-Фасо отменила смертную казнь за общеуголовные преступления, а Гамбия официально ввела мораторий на казни и стала государством-участником второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, касающегося отмены смертной казни.

Правительство Малайзии также объявило о скором введении моратория на казни и реформе законов о смертной казни.

Ниже есть анимационная карта, которая иллюстрирует по годам, в каких странах исполнялись смертные приговоры и их количество.

Виды смертной казни

В 2018 году использовали несколько видов смертной казни, в скобках указаны страны, которые прибегли к ним.

Случаи исполнения наказания через газовую камеру или побивание камнями не были зафиксированы, хотя в Иране два человека приговорены к побиванию.

Газовая камера

Электрический стул (США)

Обезглавливание ( Саудовская Аравия)

Побивание камнями

Повешение (Афганистан, Ботсвана, Египет, Иран, Ирак, Пакистан, Сингапур, Судан, Южный Судан, Япония)

Расстрел (Беларусь, Йемен, Китай, Сомали, Тайвань)

Смертельная инъекция (США, Вьетнам, Китай, Таиланд)

Например, в большинстве стран, которые не отменили высшую меру, приговаривают к казни за особо тяжкие преступления, однако некоторые страны приходят к высшей мере и за взяточничество, сутенерство, подделку денежных знаков, сокрытие доходов от налогообложения, браконьерство, торговлю наркотиками и государственную измену.

Смертная казнь в Украине

Смертная казнь была официальным наказанием в СССР.

Когда Украина получила независимость, стал вопрос: оставить или навсегда забыть об этом виде наказания.

Так, в течение 1990-2000 годов в Украине смертная казнь была “как исключительная мера наказания” и осуществлялась в виде расстрела.

Выносился такой “вердикт” за особо опасные преступления против государства, против жизни, правосудия, за военные преступления.

А решение такого рода мог принять исключительно Конституционный Суд.

Сначала на такие приговоры был наложен мораторий, а уже в 1999 году начали говорить активнее о том, что высшая мера противоречит Конституции Украины.

Из-за этого за год ее официально отменили. Смертная казнь исчезла из Уголовного кодекса.

Кстати, КПУ пыталась вернуть такую меру наказания, но безуспешно.

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Почему Украина не может возвращаться к смертной казни:

Во-первых, это противоречит нашей Конституции.

Во-вторых, отмена высшей меры является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы.

Введение смертной казни может привести к исключению из международной организации.

Кроме того, возвращение “расстрельной статьи” закроет путь Украины в Европейский Союз.

За и против

У общества не сложилось единой мысли о том, нужна ли смертная казнь.

Некоторые политические силы утверждают, что к высшей мере стоит приговаривать, ведь тогда у преступников будет боязнь смерти.

Хотя такой аргумент вряд ли остановит людей, жаждущих мести. Приверженцы идеи “за” также считают, что такой вид наказания нужно использовать за убийство – мол, забрал жизнь – заберут твою.

Другие же утверждают, что казнь за любое преступление нарушает права человека и максимальное наказание а такой случае должно предусматривать пожизненное заключение.

И еще один аргумент “против” – это судебные ошибки и коррупция в судебной и правоохранительной системах.

К примеру, одна из самых известных казней произошла в 1944 году – Стинни Джордж был казнен на электрическом стуле.

14-летнего подростка обвинили в убийстве двух девочек. Через 70 лет, в 2014, провели дополнительное расследование и приговор был отменен.

Эта печальная история легла в основу фильма 83 дня.

В истории было еще немало случаев, когда человека казнили, а через некоторое время доказывали его невиновность.

А жизнь уже не вернуть.

Валерия Малицкая