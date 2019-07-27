Администрация президента США Дональда Трампа получила разрешение на использование $2,5 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.

Верховный суд США разрешил администрации американского президента Дональда Трампа использовать $2,5 млрд бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

За соответствующее решение проголосовали пять верховных судей, против высказались четверо судей.

Благодаря этому из бюджета Министерства обороны США смогут выделить средства для реализации проектов, связанных с возведением стены на границе с Мексикой.

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Проект бюджета на следующий год продолжат обсуждать в Конгрессе США.

Напомним, Пентагон уже выделил $1 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.