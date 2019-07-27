PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Верховный суд США разрешил потратить $2,5 млрд на строительство стены с Мексикой

Администрация президента США Дональда Трампа получила разрешение на использование $2,5 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.

Верховный суд США разрешил потратить $2,5 млрд на строительство стены с Мексикой

Верховный суд США разрешил администрации американского президента Дональда Трампа использовать $2,5 млрд бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

За соответствующее решение проголосовали пять верховных судей, против высказались четверо судей.

Благодаря этому из бюджета Министерства обороны США смогут выделить средства для реализации проектов, связанных с возведением стены на границе с Мексикой.

Читайте: Трамп не будет закрывать границу с Мексикой

Проект бюджета на следующий год продолжат обсуждать в Конгрессе США.

Напомним, Пентагон уже выделил $1 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.

Источник: CNN

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пожирает мозг: в США мужчина умер из-паразита, которого подхватил в аквапарке
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе
США могут ввести новые санкции против Турции – Помпео
В США арестовали 16 морских пехотинцев за торговлю людьми
В США на федеральном уровне восстановили смертную казнь
Подкинул на 4 метра в воздух: в США бизон напал на 9-летнюю одесситку (18+)
Вмешательство РФ в выборы США: обвинение против Трампа выдвинут после президентства
Реакция США на выборы в Раду: каких шагов ждут от Украины
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка