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Факты / Мир / Россия

Навального выписали из больницы

Алексея Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник.

Олексій Навальний

Политика Алексея Навального выписали из московской 64-й городской больницы, куда он был доставлен из спецприемника.

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Напомним, врач Алексея Навального Анастасия Васильева утверждала, что ее пациента отравили.

Она обнаружила у него выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век, области вокруг глаз, гнойные выделения из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд, множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди и локтевых сгибов рук, что соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматитуобщей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

Источник: Дождь

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