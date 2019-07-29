Алексея Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник.

Политика Алексея Навального выписали из московской 64-й городской больницы, куда он был доставлен из спецприемника.

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Напомним, врач Алексея Навального Анастасия Васильева утверждала, что ее пациента отравили.

Она обнаружила у него выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век, области вокруг глаз, гнойные выделения из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд, множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди и локтевых сгибов рук, что соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).