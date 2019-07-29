Россия до 19 августа 2019 года перекрыла пять районов Черного моря, что составляет четверть его общей площади.

Согласно международным предписаниям мореплавателям РФ до 19 августа 2019 года перекрыла пять районов Черного моря.

Причиной перекрытия называют проведение мероприятий боевой подготовки, плавание опасно.

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Кроме того, до этого, перед самым началом учений Sea Breeze 2019, РФ международным предписанием №0698/2019 перекрыла район площадью в 8 тыс кв км в Черном море, где должна расположиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

Ранее Факты ICTV писали, что 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

Позже в посольстве РФ в Киеве заявили, что моряки возвращаются домой, а судно остается в Измаиле.