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Факты / Мир

В Германии убили 25-летнюю заробитчанку из Украины

В Берлине 25-летняя украинка из Буковины Наталья Михайлюк умерла от ножевого ранения в спину.

В Германии убили 25-летнюю заробитчанку из Украины

В Берлине убили 25-летнюю жительницу Заставны (Буковина) Наталию Михайлюк. На этой неделе женщина хотела вернуться домой, но она умерла в арендованной квартире от ножевого ранения в спину.

64-летний владелец квартиры, где девушка работала, убил Наталью в ночь на 22 июля. Тело с многочисленными ножевыми ранениями пролежало в квартире три дня, его обнаружили знакомые гражданского мужа жертвы.

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Дома остался маленький ребенок.

Злоумышленника взяли под арест. Детали смерти женщины выясняются.

Напомним, на заработках за границей находится почти каждый пятый украинец – это 3,2 млн трудоспособных граждан страны.

Источник: Експрес

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