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Факты / Мир

В Конгрессе США призвали Трампа усилить санкции против РФ

В Конгрессе США призвали американского президента Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию.

Росія санкції

Члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России из-за отравления Скрипалей в Солсбери.

– Мы призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такой жестокий акт, – говорится в письме к президенту США.

Демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол добавили, что второй раунд санкций пока не имплементирован.

Читайте: Санкции против российских соцсетей нужно сохранить – СНБО

Первый раунд американских санкций против РФ за отравление Скрипалей ввели в 2018 году.

К слову, на рассмотрение СНБО планируют вынести санкции против компаний, которые участвовали в строительстве газопровода Краснодарский Край – Крым.

Источник: Комитет по иностранным делам Палаты представителей

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