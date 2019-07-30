В Конгрессе США призвали американского президента Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию.

Члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России из-за отравления Скрипалей в Солсбери.

– Мы призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такой жестокий акт, – говорится в письме к президенту США.

Демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол добавили, что второй раунд санкций пока не имплементирован.

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Первый раунд американских санкций против РФ за отравление Скрипалей ввели в 2018 году.

К слову, на рассмотрение СНБО планируют вынести санкции против компаний, которые участвовали в строительстве газопровода Краснодарский Край – Крым.

Источник: Комитет по иностранным делам Палаты представителей