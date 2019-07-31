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Факты / Мир

Госпитализация Навального: Трамп пообещал изучить ситуацию

Президент США Дональд Трамп обещает разобраться в ситуации с ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

Олексій Навальний

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет полной информации о ситуации с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального, однако он разберется в ситуации.

Глава США сказал, что слышал о ситуации с ухудшением здоровья оппозиционера Навального после ареста, но не знает о ней.

Он пообещал вскоре разобраться в этом.

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Трамп добавил, что указанная история является новой и он сам услышал о ней лишь вчера.

К слову, врач Алексея Навального выразила теорию о том, что у пациента было не проявление аллергии, а последствия отравления химическим веществом.

Источник: Интерфакс

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