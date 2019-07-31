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Трамп назвал главного конкурента на выборах 2020

Дональд Трамп уверен, что в 2020 году на президентских выборах его главным конкурентом будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что именно Джозеф Байден будет выдвинут кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

При этом он называет своего конкурента “сонным Джо”.

Читайте: Сговора с Трампом не было: Мюллер про влияние РФ на выборы в США

Такой комментарий связан с ростом популярности Байдена, о чем свидетельствуют последние опросы.

Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6% в первом опросе к президентским выборам в 2020 году.

Источник: Fox news

Фото: Dreamstime

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