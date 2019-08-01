Первое издание Гарри Поттера продали на аукционе за $34 тыс.
Первое издание книги британской писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттер и философский камень продали на аукционе за $34,5 тыс.
Книга издана в 1997 году и тогда ее цена составляла $1,20.
Экземпляр лежал в шкафу около 20 лет, владелица просто захотела сделать ремонт, поэтому решила распродать некоторые книги из своей библиотеки.
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Первое издание Гарри Поттера оказалось наиболее ценным и владелица сорвала куш.
Проданное издание содержит две редакционные ошибки, которые впоследствии исправили.
Напомним, Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.
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