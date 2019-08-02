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Факты / Мир

Трамп ввел новые санкции против РФ – СМИ

Дональд Трамп своим указом ввел в действие второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей.

Трамп ввел новые санкции против РФ – СМИ

Президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против России из-за отравления в Великобритании российского экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, но не уточняет, какими будут ограничительные меры и кто под них подпадает.

Объясняется, что санкции введены из-за нарушения американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

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Нарушение именно этого документа стало основанием для введения США первого пакета санкций по делу Скрипалей в августе 2018 года.

Напомним,27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкции против РФ по делу об отравлении Скрипалей.

Как известно, 5 марта пришлого года экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Тогда эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.

Фото: Dreamstime

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