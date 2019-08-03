В Москве правоохранители избили велосипедиста, который просто ехал мимо места проведения протестов.
В столице России проходит акция протеста с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Правоохранители ведут себя агрессивно в отношении митингующих, избивая во время задержания.
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Велосипедист проезжал мимо проведения акции протеста, однако полицейских это не остановило.
Правоохранители повалили мужчину на землю и принялись избивать, не обращая внимания на крики прохожих, просивших отпустить невинного человека.
Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/xMaxyS1jNj
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019
Напомним, согласно ОВД, уже задержали 685 человек. Во время предыдущих протестов были задержаны более тысячи человек.