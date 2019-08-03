В Москве правоохранители избили велосипедиста, который просто ехал мимо места проведения протестов.

В столице России проходит акция протеста с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Правоохранители ведут себя агрессивно в отношении митингующих, избивая во время задержания.

Читайте: В Москве 20 тысяч человек вышли на митинг за свободные выборы

Велосипедист проезжал мимо проведения акции протеста, однако полицейских это не остановило.

Правоохранители повалили мужчину на землю и принялись избивать, не обращая внимания на крики прохожих, просивших отпустить невинного человека.

Напомним, согласно ОВД, уже задержали 685 человек. Во время предыдущих протестов были задержаны более тысячи человек.