Президент США Дональд Трамп объявил трехдневный траур за погибшими в массовых расстрелах.

Президент США Дональд Трамп объявил траур за погибшими в массовых расстрелах в штатах Техас и Огайо, который продлится три дня.

Флаги приказали опустить во всех зданиях федерального правительства США.

– Флаги в Белом доме будут опущены с сегодняшнего дня до четверга, 8 августа. Мы с Меланией молимся за всех, кто пострадал от этого невероятного зла, – сообщил Трамп.

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Он добавил, что проблема с массовыми расстрелами людей существует давно и ее нужно решить.

Глава США также собирается выступить 5 августа с дополнительным заявлением.

Стрельба в США

Напомним, в городе Дейтон (США) произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек.

Источник: Дональд Трамп