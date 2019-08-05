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Факты / Мир

Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц

Дональд Трамп распорядился разработать закон о смертной казни после двух кровавых нападений на выходных в США.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать закон о смертной казни для виновных в массовых убийствах и преступлениях на почве ненависти.

К такому решению американского лидера подтолкнули вооруженные нападения на людей в Эль-Пасо и Дейтоне, которые произошли в прошлые выходные.

– Эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек, – заявил Трамп.

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Также президент США считает необходимым ужесточить законодательство в сфере обращения оружия. Трамп заявил, что лица, “представляющие угрозу для общественной безопасности, не будут иметь доступа к огнестрельному оружию”.

Напомним, 3 августа в Эль-Пасо (Техас) в результате стрельбы в ТЦ погибли десятки человек. 4 августа в Дейтоне (Огайо) из-за стрельбы возле бара погибли 10 человек.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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