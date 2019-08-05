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Факты / Мир

В Бразилии преступник притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы

Бразильский преступник Клаувино де Сильва пытался сбежать из тюрьмы в Рио-де-Жанейро, прикинувшись 19-летней дочерью.

В Бразилии преступник притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы

В Бразилии преступник надел длинный темный парик, силиконовую маску и одежду, в которой пришла его дочь: розовую футболку с пончиками и обтягивающие джинсы. Однако при попытке побега его выдала нервозность.

Он хотел оставить свою 19-летнюю дочь в тюрьме вместо себя. Полиция рассматривает ее, как возможную соучастницу побега.

Преступник Сильва был частью руководства Красного командования, одной из самых влиятельных преступных групп в Бразилии, которая контролировала незаконный оборот наркотиков в значительной части Рио.

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После неудавшейся попытки побега его перевели в тюрьму строгого режима, где он подвергнется дисциплинарным санкциям.

Напомним, ранее неизвестный открыл огонь по людям в Дейтоне.

Источник: The Guardian

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