В США приговорили к 20 годам лишения свободы Сезара Сайока, который в прошлом году по почте посылал бомбы критикам президента Дональда Трампа.

В США огласили приговор 57-летнему Сезару Сайоку, который в 2018 году по почте отправлял бомбы критикам президенту Дональда Трампа.

Сайок накануне выборов 2018 года отправил 16 неработающих бомб тем, кто критиковал политику Трампа, среди них и экс-президент США Барак Обама, бывшая Госсекретарь Хиллари Клинтон и офисы CNN.

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Прокуратура требовала пожизненного заключения для мужчины. Однако после беседы оказалось, что Сайок хоть и ненавидел тех людей, но убивать их не хотел.

Поэтому в суде сошлись на приговоре в 20 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что бомбы, которые были отправлены американским политикам и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.