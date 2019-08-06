PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В США огласили приговор отправителю бомб политикам

В США приговорили к 20 годам лишения свободы Сезара Сайока, который в прошлом году по почте посылал бомбы критикам президента Дональда Трампа.

В США огласили приговор отправителю бомб политикам

В США огласили приговор 57-летнему Сезару Сайоку, который в 2018 году по почте отправлял бомбы критикам президенту Дональда Трампа.

Сайок накануне выборов 2018 года отправил 16 неработающих бомб тем, кто критиковал политику Трампа, среди них и экс-президент США Барак Обама, бывшая Госсекретарь Хиллари Клинтон и офисы CNN.

Читайте: Насиловал родную дочь! Экс-чемпион мира по боксу осужден на 18 лет

Прокуратура требовала пожизненного заключения для мужчины. Однако после беседы оказалось, что Сайок хоть и ненавидел тех людей, но убивать их не хотел.

Поэтому в суде сошлись на приговоре в 20 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что бомбы, которые были отправлены американским политикам и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.

Источник: The Washington Post

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц
Три стрельбы за двое суток: Трамп призвал принять закон об оружии в США
Стрельба в США: террорист купил автомат в интернете
Продать больше комплексов Javelin – Украина обратилась к США
Стрельба в США: Трамп объявил траур за погибшими
Стрельба в Дейтоне. Парень убил 9 человек и ранил 16
Стрельба в Дейтоне: неизвестный открыл огонь прямо на улице
Отравление Скрипалей: России ограничили доступ к средствам международных организаций
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка