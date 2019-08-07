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Факты / Мир

Над Балтийским морем британские истребители перехватили пять военных самолетов РФ

За последние два дня британские истребители Typhoon перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.

Над Балтийским морем британские истребители перехватили пять военных самолетов РФ

Над Балтийским морем британские истребители Typhoon перехватили пять военных самолетов РФ.

Истребители были вынуждены дважды подняться с авиабазы НАТО в Эстонии.

– Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения, – говорится в сообщении.

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5 августа был перехвачен российский транспортный самолет Ан-26. После этого британские самолеты отклонились для перехвата российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б вблизи воздушного пространства Литвы.

6 августа вблизи воздушного пространства Эстонии Typhoon перехватили российский транспортный самолет Ту-134.

К слову, в Ливии в аэропорту Мисурата обстреляли самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс, который перевозил гуманитарный груз.

Источник: RAF news

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