За последние два дня британские истребители Typhoon перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.

Над Балтийским морем британские истребители Typhoon перехватили пять военных самолетов РФ.

Истребители были вынуждены дважды подняться с авиабазы НАТО в Эстонии.

– Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения, – говорится в сообщении.

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5 августа был перехвачен российский транспортный самолет Ан-26. После этого британские самолеты отклонились для перехвата российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б вблизи воздушного пространства Литвы.

6 августа вблизи воздушного пространства Эстонии Typhoon перехватили российский транспортный самолет Ту-134.

К слову, в Ливии в аэропорту Мисурата обстреляли самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс, который перевозил гуманитарный груз.

Источник: RAF news