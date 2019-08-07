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Факты / Мир

В США конная полиция провела афроамериканца на веревке по улице

В США разгорелся расистский скандал из-за фото, на которых офицеры конной полиции ведут афроамериканца с веревкой вокруг запястий.

В США конная полиция провела афроамериканца на веревке по улице

В сети появились фотографии, на которых офицеры конной полиции в Техасе ведут афроамериканца по широкой пустой улице с веревкой вокруг запястий.

После того, как фотографии стали вирусными, а в социальных сетях поднялась волна возмущения, полицейскому управлению Галвестона пришлось принести извинения.

По словам правоохранителей, у офицеров, задержавших афроамериканца, не было злого умысла.

За это фото офицеров полиции в Техасе обвинили в расизме. Фото: Irish Post

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– Я полагаю, что в этом случае наши офицеры плохо рассудили и могли подождать транспорт на месте ареста, – говорится в заявлении начальника полицейского управления.

Напомним, футболист лондонского Арсенала расплакался из-за расистских оскорблений во время матча.

Источник: Irish Post

Фото: Irish Post

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