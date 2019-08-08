8 августа спикер Сейма Польши Марек Кухциньский объявил, что уходит в отставку.

Спикер Сейма Польши Марек Кухциньский уходит в отставку из-за скандала с использованием правительственной авиации для личных полетов.

Кухциньский заявил, что все его полеты были связаны со служебной необходимостью, а причиной увольнения стало давление со стороны общественности.

Власти Польши заявили, что в законодательство внесут поправки, чтобы иметь возможность регулировать подобные вопросы.

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Напомним, июле появилась информация о том, что Кухциньский вместе с семьей летал на юг Польши, где он родился. Поездки происходили в выходные и праздничные дни.

Спикер признался в 23 случаях, но польские СМИ сообщили о 100 полетах за счет государственного бюджета. Все поездки числились официальными с пометками срочно и очень срочно.

Фото: PAP