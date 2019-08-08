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Факты / Мир

США временно приостановили выделение международной помощи

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом для международной помощи.

США временно приостановили выделение международной помощи

Администрация Дональда Трампа приказала двум федеральным ведомствам – Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) – временно прекратить перечисление финансовой помощи за границу на время проверки их деятельности.

Госдепартамент и USAID должны отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально.

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Управление назвало 10 сфер, работа которых должна быть заморожена. К ним относятся международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворческая деятельность и помощь в развитии территорий.

Критики распоряжения утверждают, что оно помешает распределить от $2 до $4 млрд помощи.

Ранее Факты ICTV писали о том, что сенат Конгресса США одобрил выделение Украине $300 млн военной помощи.

Источник: Голос Америки

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