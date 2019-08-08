Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом для международной помощи.

Администрация Дональда Трампа приказала двум федеральным ведомствам – Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) – временно прекратить перечисление финансовой помощи за границу на время проверки их деятельности.

Госдепартамент и USAID должны отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально.

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Управление назвало 10 сфер, работа которых должна быть заморожена. К ним относятся международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворческая деятельность и помощь в развитии территорий.

Критики распоряжения утверждают, что оно помешает распределить от $2 до $4 млрд помощи.

Ранее Факты ICTV писали о том, что сенат Конгресса США одобрил выделение Украине $300 млн военной помощи.

Источник: Голос Америки