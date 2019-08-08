Полиция Рима запретила жителям сушить одежду в публичных местах, а туристам теперь нельзя сидеть на Испанской лестнице.
Согласно новым правилам полиции Рима, которые вступили в силу в июле, местным жителям грозит штраф в размере €100 за вывешивание одежды для сушки на публичных улицах или площадях.
Также римская туристическая полиция сгоняет людей, сидящих на Испанской лестнице. Теперь достопримечательность, где круглосуточно отдыхали и фотографировались туристы, почти пуста.
Правоохранители могут оштрафовать туристов за купание в фонтанах, прогулки с голым торсом и за спуск чемоданов на колесиках по исторической лестнице.
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Сумма штрафа варьируется от €100 до €450.
– Испанская лестница – это произведение искусства, разве можно сидеть на произведениях искусства, – говорит глава ассоциации местных жителей Джанни Баттистони.
Противоположного мнения придерживается искусствовед Витторио Сгарби, который считает все эти правила чрезмерными и практически фашистскими.
– С давних времен путешественники сидели на ступеньках и любовались пейзажем, – сказал он.
К слову, в Италии к туристам, которые ходят в шлепанцах по известной итальянской береговой линии Чинкве-Терре, будут применяться штрафные санкции.
Источник: The Local