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Факты / Мир

В Риме запретили сидеть на Испанской лестнице и сушить белье – сума штрафов

Полиция Рима запретила жителям сушить одежду в публичных местах, а туристам теперь нельзя сидеть на Испанской лестнице.

В Риме запретили сидеть на Испанской лестнице и сушить белье – сума штрафов

Согласно новым правилам полиции Рима, которые вступили в силу в июле, местным жителям грозит штраф в размере €100 за вывешивание одежды для сушки на публичных улицах или площадях.

Также римская туристическая полиция сгоняет людей, сидящих на Испанской лестнице. Теперь достопримечательность, где круглосуточно отдыхали и фотографировались туристы, почти пуста.

Правоохранители могут оштрафовать туристов за купание в фонтанах, прогулки с голым торсом и за спуск чемоданов на колесиках по исторической лестнице.

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Сумма штрафа варьируется от €100 до €450.

– Испанская лестница – это произведение искусства, разве можно сидеть на произведениях искусства, – говорит глава ассоциации местных жителей Джанни Баттистони.

Противоположного мнения придерживается искусствовед Витторио Сгарби, который считает все эти правила чрезмерными и практически фашистскими.

– С давних времен путешественники сидели на ступеньках и любовались пейзажем, – сказал он.

К слову, в Италии к туристам, которые ходят в шлепанцах по известной итальянской береговой линии Чинкве-Терре, будут применяться штрафные санкции.

Источник: The Local

Фото: Dreamstime

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