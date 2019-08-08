Полиция Рима запретила жителям сушить одежду в публичных местах, а туристам теперь нельзя сидеть на Испанской лестнице.

Согласно новым правилам полиции Рима, которые вступили в силу в июле, местным жителям грозит штраф в размере €100 за вывешивание одежды для сушки на публичных улицах или площадях.

Также римская туристическая полиция сгоняет людей, сидящих на Испанской лестнице. Теперь достопримечательность, где круглосуточно отдыхали и фотографировались туристы, почти пуста.