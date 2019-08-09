Принцесса Шарлотта показала фанатам язык после того, как Кейт Миддлтон попыталась заставить ее помахать публике.

В Великобритании прошли соревнования Королевской регаты.

Кейт Миддлтон и принц Уильям соревновались на разных судах. На соревнования они приехали в сопровождении старших детей – шестилетнего принца Джорджа и четырехлетней принцессы Шарлотты.

Кейт Миддлтон перед церемонией награждения победителей попросила дочь помахать публике и фотографам рукой. Вместо этого Шарлотта показала зрителям язык.

Hilarious moment Princess Charlotte sticks her tongue out to the crowd at The King’s Cup regatta, leaving them in hysterics!#PrincessCharlotte #DuchessOfCambridge #Royals pic.twitter.com/b4H697mavS — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 8 августа 2019 г.

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Такое поведение маленькой принцессы вызвало бурные эмоции в толпе. Озадаченная Кейт Миддлтон поспешила отвести девочку подальше от посторонних глаз.

К слову, такое поведение у принцессы Шарлотты замечено уже не впервые. По дороге на свадебную церемонию принца Гарри и Меган Маркл она показала свой язык из окна машины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Кейт Миддлтон забыла о Меган Маркл в поздравлении для Елизаветы II.

Источник: Hello

Фото: kensingtonroyal