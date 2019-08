В Великобритании прошли соревнования Королевской регаты.

Кейт Миддлтон и принц Уильям соревновались на разных судах. На соревнования они приехали в сопровождении старших детей – шестилетнего принца Джорджа и четырехлетней принцессы Шарлотты.

Кейт Миддлтон перед церемонией награждения победителей попросила дочь помахать публике и фотографам рукой. Вместо этого Шарлотта показала зрителям язык.

Hilarious moment Princess Charlotte sticks her tongue out to the crowd at The King’s Cup regatta, leaving them in hysterics!#PrincessCharlotte #DuchessOfCambridge #Royals pic.twitter.com/b4H697mavS

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 8 августа 2019 г.