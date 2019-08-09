На складе боеприпасов возле российского города Ачинск снова начали взрываться снаряды.

В результате новых взрывов на арсенале под Ачинском Красноярского края пострадали пять человек.

Среди пострадавших есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Пострадали один гражданский, еще двух задело взрывной волной, в трех попали осколки.

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Новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском – есть пострадавшие / 2 фотографии

По предварительным данным, причиной новых взрывов под Ачинском могло быть попадание молнии. Поэтому начался пожар.

В селе Каменка объявлена ​​эвакуация. Согласно официальной версии, из-за плохой погоды.

Напомним, 5 августа в районе села Каменка Ачинского района прогремел взрыв на складах боеприпасов.

Источник: Интерфакс

Фото: Тайга. инфо