На складе боеприпасов возле российского города Ачинск снова начали взрываться снаряды.
В результате новых взрывов на арсенале под Ачинском Красноярского края пострадали пять человек.
Среди пострадавших есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Пострадали один гражданский, еще двух задело взрывной волной, в трех попали осколки.
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Новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском – есть пострадавшие / 2 фотографии
По предварительным данным, причиной новых взрывов под Ачинском могло быть попадание молнии. Поэтому начался пожар.
В селе Каменка объявлена эвакуация. Согласно официальной версии, из-за плохой погоды.
Напомним, 5 августа в районе села Каменка Ачинского района прогремел взрыв на складах боеприпасов.
Источник: Интерфакс
Фото: Тайга. инфо
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