В части Лондона и юго-восточных районах Великобритании жители остались без света.

В Лондоне возникли проблемы в работе светофоров. Расписание движения поездов нарушено.

Компания-оператор UK Power Network отметила, что причиной стал сбой в работе. В компании сообщают, что подачу электроэнергии восстановили уже через час.

Но жители пишут, что до сих пор остаются без света. Так, житель Оксфорда говорит, что электричества нет уже два часа.

Жители юго-восточной части также пишут об отсутствии света до сих пор.

Update on the #powercut affecting parts of #London & #SouthEast. This is due to an issue on the national transmission network which has impacted our customers. we believe all supplies have been restored.

— UK Power Networks (@UKPowerNetworks) 9 августа 2019 г.