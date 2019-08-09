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Факты / Мир

В Великобритании массово отключили электричество

Значительная часть Великобритании осталась без электричества из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны.

В Великобритании массово отключили электричество

В части Лондона и юго-восточных районах Великобритании жители остались без света.

В Лондоне возникли проблемы в работе светофоров. Расписание движения поездов нарушено.

Компания-оператор UK Power Network отметила, что причиной стал сбой в работе. В компании сообщают, что подачу электроэнергии восстановили уже через час.

Но жители пишут, что до сих пор остаются без света. Так, житель Оксфорда говорит, что электричества нет уже два часа.

Жители юго-восточной части также пишут об отсутствии света до сих пор.

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К слову, внезапное отключение электроэнергии в Киеве и области в 2016 году было следствием DoS-атаки на энергетические компании.

Фото: Dreamstime

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