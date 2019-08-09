Запуск газопровода Северный поток-2 из России в Европу в обход Украины может быть отложен на восемь месяцев из-за отсутствия разрешения от Дании.

Северный поток-2 могут запустить через восемь месяцев из-за отсутствия разрешения от Дании.

Перенос даты запуска обойдется России дополнительно в $740 млн.

Сроки запуска проекта во главе с Газпромом являются ключевыми для будущего контракта на транзит газа между РФ и Украиной, поскольку она является основным маршрутом для экспорта в Европу.

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Срок действия транзитного контракта истекает в конце 2019 года. Согласно графику, Северный поток-2 к тому времени должен был быть готов.

Напомним, 1 июля компания-оператор Nord Stream 2 AGотказалась от прокладки Северного потока-2 через территорию Дании.