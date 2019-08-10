Силовики в Москве и Петербурге задерживали участников акций протеста 10 августа.

В Москве и Петербурге массово задерживали участников акций протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы и арестов активистов, которые были задержаны на предыдущих акциях.

ОМОН, по последним данным, задержал 162 человека, среди которых есть несовершеннолетние. Также задерживали журналистов.

Сообщается, что люди пытались спрятаться в храмах и гостиницах.

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По данным правозащитников, два человека после одиночного пикета задержали также в Брянске.

Зачистка Старой площади Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/xbJlJyWkgZ — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

К слову, Факты ICTV сообщали подробнее об акциях протеста в России 10 августа.

Источник: Новая газета