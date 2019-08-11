Телеграфное агентство Кореи объявило о проведении под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына испытаний нового оружия.

КНДР заявила, что последние ракетные пуски проводились в рамках испытаний нового оружия.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) не называет тип нового оружия, но указывает, что оно было разработано в соответствии с условиями местности КНДР и требованием чучхейского метода ведения войны, а также имеет еще одну “превосходную тактическую особенность”.

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За испытаниями следил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

КНДР, предположительно, запустила две ракеты, они пролетели около четырехсот километров.

К слову, в КНДР готовы начать новые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.