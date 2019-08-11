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Факты / Мир

В Ливии подорвали автомобиль ООН – есть погибшие и раненые

В Ливии из-за взрыва автомобиля погибли трое сотрудников ООН. Пострадало как минимум десять человек, среди них дети.

В Ливии подорвали автомобиль ООН – есть погибшие и раненые

В Ливии в субботу в результате подрыва автомобиля на бомбе погибли трое сотрудников ООН.

Взрыв произошел перед торговым центром в городе Бенгази. Как минимум десять человек получили ранения, в том числе дети.

– Генсек призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии, – заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш сказал, что сразу погибло двое сотрудников, а потом врачи сообщили о смерти третьего.

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К слову, в оккупированный Донецк прибыли российские снайперыдля уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения.

Источник: The Guardian

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