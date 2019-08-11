На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки между собравшимися на молитву мусульманами и полицией.

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника Ид аль-Адха (Курбан-Байрам), и силами полиции.

Полиция была вынуждена вмешаться после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни. Для того, чтобы рассеять толпу, полицейские применяли светошумовые гранаты.

В результате беспорядков пострадавшие есть как среди мусульман, так и среди иудеев.

В дни исламских праздников Храмовая гора обычно закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Ид аль-Адха совпал с Девятым ава, национальным днем траура еврейского народа – днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

מפגינים בהר הבית: “ברוח בדם נפדה אותך אלאקצא, נמות ולא נושפל”@HaimOmri pic.twitter.com/EZkgb6W5eM — כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2019

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Некоторые иудейские организации обратились к властям и попросили обеспечить им доступ на Храмовую гору. Однако полиция в целях безопасности запретила иудеям вход в святыню, где собрались более 80 тыс. мусульман.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с днем Курбан-Байраму.

Источник: The Jerusalem Post