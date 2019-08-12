В США за последнюю неделю восемь магазинов Walmart получили угрозы о новых нападениях.

Пользователи соцсетей угрожали устроить новые расстрелы в сети магазинов Walmart, а один человек пришел в магазин в бронежилете и с винтовкой.

Во Флориде мужчина написал, что собирается устроить стрельбу в Walmart и назвал день.

– Осталось еще три дня, после чего я “поверну” свою AR-15 (полуавтоматическая винтовка, – Ред). Не ходите в Walmart на следующей неделе, – написал 26-летний Ричард Клейтон.

Он был задержан полицией после проверки и арестован.

В городе Тампа человек позвонил в Walmart и заявил, что устроит стрельбу. Через некоторое время его тоже задержали.

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Угрозы о нападениях получали магазины в Харлингене, Нью-Йорке, Канзас-Сити и Северной Каролине.

В Уэслако мать привела своего 13-летнего сына в полицейский участок, после того как он писал в соцсети, что планирует устроить бойню в одном магазине.

Сеть Walmart усилила меры безопасности в 5 тыс. магазинов.

Напомним, в городе Дейтон (США) произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек.